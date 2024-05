Billie Eilish sforna il suo album migliore | Sono estrema e mi piace vivere esperienze fisicamente intense - ma allo stesso tempo amo la dolcezza

(Di venerdì 17 maggio 2024) C’era grande attesa attorno al ritorno in musica di. La cantautrice, apprezzata da pubblico e critica, ha pubblicato il suo terzoin studio “Hit Me Hard And Soft”, trainato dal singolo “Lunch”. È l’intensa ballad “Skinny” con la chitarra a farla padrone ad aprire l’che conta dieci brani nella tracklist, ma cianche momenti in cuisi scatena come “Chihiro” (dallerità Anni 80) e l’intima “The Greatest”, venature soul in “L’amour de ma vie” ele atmosfere rarefatte e updi “Blue” a chiudere il disco. Un capitolo importante del suo percorso professionale che segna una crescita evidente e di alta qualità sia nella produzione che nella scrittura. “Sento che quest’mi ...

