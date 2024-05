Biellesi primi - milanesi dodicesim - romani sessantesimi | ecco la classifica degli italiani che risparmiano di più

Biellesi primi, milanesi dodicesimi, romani sessantesimi: ecco la classifica degli italiani che risparmiano di più - biellesi primi, milanesi dodicesimi, romani sessantesimi: ecco la classifica degli italiani che risparmiano di più - Propensione al risparmio delle famiglie nelle province italiane: Ragusa, Crotone e Siracusa le famiglie riescono a mettere da parte solo il 4,6% del loro reddito ...

Adunata a Vicenza, come sempre il Biellese è tra le province più rappresentative a questi eventi, FOTO e VIDEO - Adunata a Vicenza, come sempre il Biellese è tra le province più rappresentative a questi eventi, FOTO e VIDEO - Adunata a Vicenza, come sempre il Biellese è tra le province più rappresentative a questi eventi Adunata a Vicenza, come sempre il Biellese è tra i più rappresentativi a questi eventi. Tanti gruppi di ...