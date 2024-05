Beve una bottiglia di vodka in meno di un’ora con un amico | ragazza di 13 anni in coma etilico a Pavia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Unadi 13è finita in ospedale, in, dopo aver bevuto unadiinsieme a un suodi 15. È accaduto, giovedì scorso, in un appartamento a. I genitori del 15enne erano usciti di casa e hanno lasciato il minore da solo che ha deciso, quella sera, di ospitare una sua amica, duepiù giovane di lui. Una volta soli, i due minorenni hanno preso unadidei genitori e se la sono bevuta tutta indi. Dopo alcuni bicchieri, la 13enne si è accasciata sul pavimento e ha perso conoscenza. Fortunatamente il ragazzo di 15, anche se ubriaco, è rimasto più lucido ...

