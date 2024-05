(Di venerdì 17 maggio 2024) È stato urtato e spinto a terra dal camion in manovra. Nell’incidente avvenuto ieri sulla statale Regina a Colonno, è rimasto ferito un uomo di 66 anni di Dongo, impiegato comenella zona che gravita attorno al cantiere della variante. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, è stato visitato al pronto soccorso del Sant’Anna, ma poi dimesso al termine di una serie di accertamenti clinici. La ricostruzione dell’investimento è stata fatta dalla Polizia Stradale di Como. Lache ha investito il, si stava spostando in direzione nord, all’altezza dell’inizio del sentiero della Greenway. L’autista si è fermato per far passare un altro mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta, su un tratto di rettilineo con un leggero restringimento: mentre era fermo, ha fatto un ulteriore movimento in ...

Colonno , 16 maggio 2024 – Un operaio di 66 anni, impiegato come moviere in un cantiere sulla Statale Regina a Colonno , è stato investito da una betoniera impegnata in una manovra in retromarcia. L’ Incidente è avvenuto verso le 11 all’altezza di ...

Betoniera in retromarcia investe moviere - betoniera in retromarcia investe moviere - Incidente a Colonno: uomo di 66 anni urtato da un camion in manovra sulla statale Regina. Trasportato in ospedale con elisoccorso, ma dimesso dopo accertamenti clinici. Polizia Stradale di Como ha ric ...

Incidente a Colonno, moviere urtato da una betoniera in un cantiere sulla Statale Regina - Incidente a Colonno, moviere urtato da una betoniera in un cantiere sulla Statale Regina - Colonno, 16 maggio 2024 – Un operaio di 66 anni, impiegato come moviere in un cantiere sulla Statale Regina a Colonno, è stato investito da una betoniera impegnata in una manovra in retromarcia.

Colonno, moviere urtato dalla betoniera sulla Statale Regina: grande spavento e poi finisce in ospedale - Colonno, moviere urtato dalla betoniera sulla Statale Regina: grande spavento e poi finisce in ospedale - E' successo oggi alle 11: l'uomo è apparso inizialmente in gravi condizioni, poi soccorso e portato in ospedale. Non è grave ...