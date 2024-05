Betis | frattura del perone per Isco - sfuma il sogno Euro2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildi Siviglia perde la sua punta di diamantenello sprint finale per un posto in Europa League, con l’ex Real Madrid che vedere ilEuropei. Più di una speranza, dal momento che, assicura Marca, il nome dell’ex Real avrebbe trovato posto nella lista dei 26 del ct della Spagna, Luis De La Fuente, per, però, non ci sarà. Questa mattina gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato unaalsinistro rimediata nel match di ieri con il Las Palmas. Ilfa sapere che nelle prossime ore deciderà insieme al giocatore se procedere con l’intervento chirurgico. SportFace.