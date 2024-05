Berrettini - c’è la fila per il post-Satta | annuncio ufficiale

(Di venerdì 17 maggio 2024), la dichiarazione non lascia spazio ad alcuna interpretazione alternativa: ne è subito arrivata una nuova. Gli hanno dato il tormento sin da quando, in tempi ancora non sospetti, sono circolate le prime indiscrezioni relativamente alla sua storia d’amore con Melissa. Dal primo istante, senza un reale motivo, la loro relazione è stata ritenuta ingiusta e dannosa per la sua carriera di tennista. All’improvviso, la colpa dei suoi infortuni e dei lunghi stop che ne sono derivati non era del destino o del suo fisico fragile, ma della sua fidanzata. Matteo(AnsaFoto) – ilveggente.itEcco spiegato quindi perché la notizia della loro separazione abbia fatto esultare quanti erano convinti, appunto, che la panacea di tutti i mali di Matteofosse la showgirl nata a Boston. Ma non ci è voluto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Game Murray. Consolida il break di vantaggio con un ottimo servizio il trentasettenne. 40-30 Lascia andare il dritto il romano che rosicchia un altro punto in risposta. 40-15 Chiama a rete Berrettini lo ...

Atp/Wta Roma - Sabalenka ritorna in semifinale dopo due anni. Tabilo fa la storia - Atp/Wta Roma - Sabalenka ritorna in semifinale dopo due anni. Tabilo fa la storia - La bielorussa doma l'ostacolo Ostapenko e attende la prossima avversaria. Il cileno è in stato di grazia e vince ancora ...

Brad Gilbert attacca Paula Badosa: "Tutto questo è ridicolo" - Brad Gilbert attacca Paula Badosa: "Tutto questo è ridicolo" - La sfida tra Gauff e Badosa, però, non si è limitata al verdetto del campo, perché Brad Gilbert non ha gradito il comportamento tenuta dalla spagnolo in alcuni turni di battuta. Il coach di Gauff non ...

Titouan Droguet vince l’ATP Challenger di Francavilla al Mare - Titouan Droguet vince l’ATP Challenger di Francavilla al Mare - berrettini, grande rivelazione del torneo, numero 790 del mondo, era alla sua prima finale Challenger ed ha dato del filo da torcere al più quotato avversario, numero 146 del ranking che con questa ...