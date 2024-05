Benevento - Del Vecchio nuovo amministratore di Sannio Europa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avvocato Raffaele Delè ilunico di “”, società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. Lo rende noto Nino Lombardi, presidente della Provincia, socio unico della società. Elogiando il lavoro svolto dal precedenteLombardi ha quindi affermato che “si aprono nuovi scenari e prospettive per le attività culturali della Provincia che vedrà la stessa attratta dalla costituzione di una Fondazione partecipata dal Ministero dei Beni Culturali, Regione Campania e Comune di, con un già consolidato finanziamento di euro due milioni di euro che prevede la istituzione del Museo Egizio e la ...

