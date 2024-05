Bellagio - vigili del fuoco salvano un capriolo incastrato in una recinzione

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Como), 17 maggio 2024 - Intervento urgente deidel, questa mattina asulla strada per salire al Ghisallo, per salvare unche era rimastoin unain ferro. Idel, utilizzando un divaricatore, sono riusciti ad allargare le sbarre, mantenendo bloccato l’animale molto spaventato, fino a liberarlo. Lo hanno poi consegnato alle guardie faunistiche della Polizia provinciale che lo hanno portato in centro di recupero. Qui sarà visitato per accertare che non abbia ferite o lesioni interne, per poi essere nuovamente rilasciato nel suo habitat naturale.

