Bce - taglio dei tassi di interesse a giugno | le conseguenze su mutui e prestiti

(Di venerdì 17 maggio 2024) La Bce si avvia aldeidi: il mese di, viene specificato, “potrebbe essere appropriato”. Il percorso immediatamente successivo, però, è “molto più incerto”. “Sulla base dei dati attuali, undeia luglio non sembra giustificato”. Queste le parole di Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea raggiunta dal quotidiano giapponese Nikkei. Bce verso ildei, ma ad alcune condizioni Ma attenzione: prima di procedere aldeidia giungo, si procederà a valutare “i dati in arrivo” e le “nuove proiezioni dello staff dell’Eurosistema”. Schnabel specifica che “i dati recenti hanno ...

Inflazione euro stabile, taglio tassi Bce in vista. Ma il falco Schnabel frantuma le ‘altre’ speranze - Inflazione euro stabile, taglio tassi Bce in vista. Ma il falco Schnabel frantuma le ‘altre’ speranze - La pubblicazione del dato sull’inflazione dell’area euro è avvenuta in un momento in cui si avvicina il momento tanto atteso dai mercati: il primo taglio dei tassi da parte della Bce dal 12 settembre ...

Il rialzo a Wall Street può continuare. Barclays alza il target ad alcune azioni - Il rialzo a Wall Street può continuare. Barclays alza il target ad alcune azioni - Come riportato dalla Reuters, John Williams, presidente della Federal Reserve Bank di New York, ha accolto con favore i dati più moderati sull’inflazione, ma ha affermato che ciò non giustifica un ...

Borsa: Europa debole dopo dati inflazione Eurozona. Mps e Saipem sostengono Piazza Affari - Borsa: Europa debole dopo dati inflazione Eurozona. Mps e Saipem sostengono Piazza Affari - Neanche il dato positivo sull'inflazione nell'Eurozona sostiene i listini europei nell'ultima seduta della settimana. Piazza Affari limita le perdite grazie a Mps, Bpm e Saipem ...