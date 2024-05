Bayer Leverkusen – Augsburg – probabili formazioni

Xabi Alonso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della splendida stagione del suo Bayer Leverkusen , che però non è ancora finita: “Penso esclusivamente alle due finali e a prepararle al meglio. Abbiamo ancora questi due grandi ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – ?I numeri del Bayer Leverkusen sono molto chiari, ad oggi sono 50 partite che non perde, ha dominato la Bundesliga. La gara con la Roma ci ha dato una buona fiducia per certi aspetti ma incontriamo una squadra Top, ...

Serie A: sabato alle 18 in campo Lecce-Atalanta DIRETTA - Serie A: sabato alle 18 in campo Lecce-Atalanta DIRETTA - Tra la finale di Coppa Italia con la Juventus e quella di Europa League col bayer leverkusen mercoledì a Dublino, la trasferta di Lecce all'Atalanta serve per i tre punti della qualificazione ...

Europa League: De Roon, un incubo non giocare la finale - Europa League: De Roon, un incubo non giocare la finale - Guardate la mia faccia quando entro in campo. È semplicemente pura felicità". Infine, sullo storico appuntamento del 22 maggio senza di lui contro il bayer leverkusen: "Il mio viaggio si è concluso a ...

Atalanta, tegola De Roon: stagione finita per l’olandese che salta la finale con il Bayer Leverkusen - Atalanta, tegola De Roon: stagione finita per l’olandese che salta la finale con il bayer leverkusen - Tegola De Roon, l’Atalanta dovrà fare a meno dell’olandese per la finale contro il bayer leverkusen della prossima settimana: per lui lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale ...