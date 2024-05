Battiti Live | fuori Palmieri - Gregoraci e Polli - ecco chi al loro posto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Alan, Elisabettae Mariasoleo non torneranno a condurre la nuova edizione diche passerà in mano a un terzetto semi-inedito. Sul palco troveremo la coppia consolidata composta da Ilary Blasi e Alvin (che si ritrovano così a lavorare insieme dopo L’Isola dei Famosi), mentre nel sottopalco a incontrare gli artisti ed a sentire il sentiment del pubblico ci sarà Rebecca Staffelli reduce dal Grande Fratello di Alfonso Signorini. Al momento non è chiaro perché il terzetto originale non sia stato riconfermato soprattutto perché Alan, oltre la conduzione, curava anche la direzione artistica e ne era il fondatore. Probabilmente è stato optato per un cambio di conduzione per animare un po’ il format che proprio questa estate passerà da Italia 1 a ...

