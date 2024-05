Basket - Serie A1 femminile 2023 2024 | i risultati dei playoff

(Di venerdì 17 maggio 2024) Idi tutte le partite deidellaA1di. Inizia la fase decisiva della competizione, con le migliori otto che si sfidano per conquistare il titolo di squadra campione d’Italia. Tra le big attese al grande risultato e le possibili sorprese pronte a stupire, iniziano leche saranno al meglio di tre per quanto riguarda quarti di finale e semifinali, mentre la finale si giocherà su unaal meglio delle cinque partite. Di seguito, quindi, ideidellaA1di. IL PROGRAMMA DEITABELLONE E ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...

Playoff, quarti di finale: Brescia domina a Pistoia 98-77, fa 3-0 e vola in semifinale. Brilla Della Valle con 28 punti - Playoff, quarti di finale: Brescia domina a Pistoia 98-77, fa 3-0 e vola in semifinale. Brilla Della Valle con 28 punti - basket, serie A - La Germani Brescia batte la Estra Pistoia anche in gara 3 al PalaCarrara, si impone 98-77 e chiude 3-0, staccando il pass per la semifinale, la prima dal 2018. Protagonista assoluto ...

LBA, la Germani Brescia vince a Pistoia chiude la serie e vola in semifinale - LBA, la Germani Brescia vince a Pistoia chiude la serie e vola in semifinale - L’Estra comincia però benissimo la ripresa, sfruttando il costante Hawkins e il talento di Varnado nel pitturato, prima che le combinazioni tra Moore e Ogbeide e una serie di guizzi di talento puro ...

Brescia vola in semifinale, Magro applaude i suoi - Brescia vola in semifinale, Magro applaude i suoi - La Germani Brescia supera l’ Estra Pistoia anche in Gara 3, imponendosi con il punteggio finale di 98-77 e chiudendo per 3 a 0 la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto LBA. La compagine ...