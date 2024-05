Basket - Serie A1 2023 2024 | i risultati dei playoff

(Di venerdì 17 maggio 2024) Idi tutte le partite deidellaA1di. Dopo un’intensa stagione regolare, con gli ultimi verdetti legati al piazzamento delle formazioni che sono arrivati solo all’ultima giornata, le migliori otto squadre sono pronte a sfidarsi alla ricerca del titolo di campione d’Italia. Il tabellone ha disegnato ancora un possibile incrocio in finale tra le super potenze Virtus Bologna e Olimpia Milano, ma occhio anche a Brescia e Venezia, che per alcuni tratti hanno anche guidato la classifica, oltre a Reggio Emilia, Pistoia, Trento e Tortona, pronte a giocarsi le proprie carte da outsider. Di seguito, quindi, ideidellaA1di ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie si trasferisce in Trentino sul punteggio di 1-1: dopo il colpo esterno degli uomini di coach Galbiati in gara-1, infatti, ...

Il LIVE in diretta di Pistoia-Brescia , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Magro è riuscita a confermare il fattore ambientale nelle prime due partite, portandosi quindi sul 2-0 e ...

LBA - Brescia domina anche a Pistoia, chiude la serie e vola in semifinale - LBA - Brescia domina anche a Pistoia, chiude la serie e vola in semifinale - Dopo le prime due partite giocate a Brescia e vinte dalla Germani la serie si sposta a Pistoia, dove i toscani dovranno fare 2/2 per evitare l'eliminazione e per forzare gara-5.

LBA Playoff QF G3 - 2Q Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano, 16' (31-26) - LBA Playoff QF G3 - 2Q Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano, 16' (31-26) - Serata spartiacque per la serie tra Aquila Trento e Olimpia Milano (1-1): alla T quotidiano Arena, stasera alle 20.45, è il momento del terzo atto. Shavon Shields non è disponibile a causa di un ...

Sport nel fine settimana, Biellese in trasferta - Sport nel fine settimana, Biellese in trasferta - Per lo sport biellese in campo anche CRC Botalla (bocce) e Zeta Esse Ti Teens basket, quest'ultima al PalaMoncrivello di Torino.