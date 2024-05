Basket - playoff Serie A1 2023 2024 | Brescia chiude la serie con Pistoi - Milano sbanca Trento e vola sul 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Game, set, match. Il primo match point è quello buono per la formazione di coach Magro, che ha travoltoa nella sfida valida come gara-3 deidellaA1died ha chiuso la, accedendo alle semifinali. 98-77 il punteggio della partita del PalaCarrara, dominato dalla squadra ospite fin dall’inizio con un parziale di 13-0.a ha provato a reagire, ma il gap era talmente ampio che ricucirlo è stato pressoché impossibile, anche perché Della Valle e compagni erano una macchina da punti. La squadra di coach Brienza è riuscita ad accorciare le distanze fino al -12, ma alla fine non ha potuto far altro che cedere il passo ai rivali. MVP proprio Amedeo Della ...