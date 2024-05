Basket - Playoff Serie A | Brescia è in semifinal - Milano si riprende il fattore campo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arriva il primo verdetto deidellaA di, con lae raggiunta dalla Germani, che conclude sul 3-0 lacontro la Estra Pistoia, vincendo nettamente gara-3. Finisce 98-77 per i lombardi, trascinati da uno scatenato Amedeo Della Valle, autore di 28 punti con 6/10 dall’arco. Si chiude, invece, una stagione comunque eccezionale per Pistoia, capace da neopromossa di arrivare alla qualificazione, guidata da un Nicola Brienza che ha meritato il premio di miglior allenatore dell’anno. La partita si indirizza già nel primo quarto, con una partenza lanciata da parte di(13-0). Della Valle è incontenibile e addirittura il primo quarto si chiude 31-13. Pistoia tenta una minima reazione, ma sono ancora le ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla ...

Brienza: «Emozionato da un PalaCarrara straordinario. Futuro Vediamo» - Brienza: «Emozionato da un PalaCarrara straordinario. Futuro Vediamo» - Il coach del Pistoia basket e Marco Sambugaro fanno il punto sull’annata: «Abbiamo fatto qualcosa di più di un miracolo» «Brescia merita solo applausi. Per la qualità di gioco, per il roster, per come ...

Basket, playoff Serie A: Milano vince a Trento e va in vantaggio sul 2-1 - basket, playoff serie A: Milano vince a Trento e va in vantaggio sul 2-1 - L’Olimpia si aggiudica gara-3 dei quarti in trasferta, battendo la Dolomiti 83-68: decisivo un super Napier dall’arco. Domenica il ...