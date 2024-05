Basket - Pistoia ko | Brescia si aggiudica la serie

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – Percorso netto e semifinale dei play-off scudetto raggiunta. La Germanisiper 3-0 ladei quarti contro l'Estra, vincendo anche gara-3 per 98-77 sul parquet del PalaCarrara, 28 punti di Della Valle, top-scorer della serata.espugnae vola in semifinale ESTRA: Moore 18, Willis 5, Cemmi 2, Varnado 18, Hawkins 12, Wheatle 9, Ogbeide 5, Della Rosa 3, Del Chiaro, Stoch ne, Saccaggi 5. Allenatore: Brienza. GERMANI: Massinburg 2, Della Valle 28, Bilan 12, Akele 15, Christon 8, Burnell 15, Gabriel 6, Cournooh 5, Cobbins 7, Porto ne, Tanfoglio, Petrucelli ne. Allenatore: Magro. ARBITRI: Lanzarini, Perciavalle, Gonella. NOTE: ...

