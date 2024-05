Bagnoli - Fitto a Napoli da Manfredi | Pronti i fondi dello Stato

Adesso è nero su bianco: i soldi per la metrotranvia Limbiate- Milano ci sono tutti, compresi gli extracosti dovuti ai rincari di materie prime e lavorazioni, compresi i ripristini dei finanziamenti andati perduti per i ritardi. Adesso occorre ...

Da quattro anni lo Stato sta stanziando centinaia di milioni di euro aggiuntivi per le politiche in favore della disabilità, ma con grande difficoltà di spesa. I decreti – necessari per la legge delega in materia di disabilità– ci sono tutti e dal ...