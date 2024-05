B7 | Pompei Deloitte - impegno Paesi G7 per crescita globale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Per affrontare efficacemente le sfide che oggi idel G7 si trovano a fronteggiare, è fondamentale che si agisca in maniera congiunta verso obiettivi condivisi, nell'ottica di unae inclusiva. Solo attraverso una stretta collaborazione tra imprese e istituzioni e un efficace coordinamento tra investimenti pubblici e privati è possibile amplificare le opportunità per le nostre economie e guidare insieme le transizioni". A dirlo è stato Fabio, ceo diItalia, a margine del B7 Summit iniziato stamani a Roma, evento centrale del B7 Italy 2024 Leading the Transitions Together, organizzato da Confindustria e guidato da Emma Marcegaglia, di cuiè unico knowledge partner. "Lo scenario economico entro il quale operano iG7 è ...