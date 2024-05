(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale è una delledel G7 e del G7, ma è anche ladelle, in quanto è fondamentale che sappia attuare tutti i benefici di efficienza, di innovazione, di innovazione nelle. Ma è anche abilitatore edi tutte le altre sfide e di tutte le altre. Il B7 chiede al G7 di mettere in campo tutte le politiche che possano facilitare la collaborazione tra pubblico e privato, tutte le politiche che possano consentire un quadro normativo chiaro e condiviso a livello globale, fondato su principi etici. Ma soprattutto è fondamentale che ci sia una incentivazione degli investimenti pubblici e privati, perché questa innovazione fondata ...

B7, Poggi (Deloitte): "IA è priorità chiave come volano per transizioni" - "Ma è anche abilitatore e volano di tutte le altre sfide e di tutte le altre priorità" "L'intelligenza artificiale è una delle priorità chiave del G7 e del G7, ma è anche la priorità delle priorità e priorità, in quanto è fondamentale che sappia attuare tutti i benefici di efficienza, di innovazione, di innovazione nelle ...

Investimenti sostenibili e responsabili nelle banche centrali - Raccomandazioni chiave per le banche centrali Le raccomandazioni si concentrano su vari aspetti, ... Sostenibilità: una priorità per le banche centrali Secondo Dr Sabine Mauderer, Presidente della NGFS, ...