B7 - Marcegaglia | G7 deve difendere valori fondanti democrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Lo scacchiere globale è diventato estremamente impegnativo. La dignità, i diritti umani, la sicurezza sono in gioco. I mercati aperti sono minacciati. Noi come G7 dobbiamoi nostridelle democrazie liberali: libertà, stato di diritto, concorrenza leale e libera impresa". E' quanto ha detto la presidente del B7, Emma, nell'aprire i lavori del B7 Summit in corso a Roma. "Per avere successo - ha proseguito - è imperativo e urgente rafforzare la nostra competitività e ridurre il divario esistente tra i Paesi del G7, soprattutto tra Stati Uniti ed Europa. Questo sarà l'unico modo per aumentare la prosperità, migliorare la nostra sicurezza e il nostro peso economico". "In un momento molto difficile, dove sono a rischio la libertà, la sicurezza e addirittura ...