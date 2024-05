B7 - Hannappel Philip Morris | G7 sia faro della crescita global - al centro Ia e ambiente

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – "Oggi la presidente Emma Marcegaglia presenterà il comunicato finale alla presidente Meloni. All'interno due temi molto importanti. Il primo è la transizione digitale, e in particolare l'intelligenza artificiale, che è fondamentale sia gestita non solo in ambito regolatorio ma anche sotto il profilo delle competenze che vanno create dalla scuola alle università, dall'ingresso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri Lanka Elezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: ...