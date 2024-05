Aversa - Baldascino | appello per il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano nella campagna elettorale

(Di venerdì 17 maggio 2024). “Ai candidati al Consiglio comunale e ai candidati a sindaco: Cari candidati, mi rivolgo a voi con unsentito e urgente per il, dele delle regole di affissione durante questa. È nostro dovere dare l’esempio ai cittadini e dimostrare che chi si candida a migliorare la città è il primo a rispettarla. Purtroppo, nonostante non siano stati ancora assegnati gli spazi alle singole liste, già si vedono manifesti selvaggi affissi ovunque. Questo è un comportamento che chi ambisce a rappresentare la propria comunità non può accettare e praticare. Pertanto, vi esorto a rispettare le regole di affissione e a contribuire al mantenimento del. La ...

«Spetta all’Unione europea e ai Paesi membri sostenere in tutti i modi l’Ucraina nel suo percorso di adesione all’Ue». È quanto è scritto nel documento “Il futuro dell’Europa passa per Kyjiv”, presentato il 10 maggio a Roma da una rete di movimenti ...

Confesercenti, Marinelli: Appello a candidati e partiti per rilanciare Commercio e Attività Produttive - Confesercenti, Marinelli: appello a candidati e partiti per rilanciare Commercio e Attività Produttive - “Il commercio e le attività produttive irpine hanno bisogno di inteventi di sostegno e di rilancio, per affrontare una fase difficile che ormai dura da troppo tempo e per creare prospettive migliori.

Federfarma Perugia incontra i candidati sindaco - Federfarma Perugia incontra i candidati sindaco - Un confronto-dibattito con i candidati alla carica di sindaco del Comune di Perugia, in vista delle elezioni amministrative in programma anche nel capoluogo umbro, nei giorni 8-9 giugno. Lo ha organiz ...

Nuovo incarico per il presidente Barbuto - Nuovo incarico per il presidente Barbuto - Il dottor Giorgio Barbuto diventerà presidente della Corte d’appello di Perugia, mentre Carlo Ambrogio Mazza dirigerà la questura di Varese. Cambiamenti istituzionali a Sondrio.