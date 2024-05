A stupire non è tanto il Comune di Padova che in un anno, il 2022 (ultimo dato disponibile), ha tirato su quasi 5 milioni di euro con le multe scattate dagli Autovelox , quanto Bagnolo di Po....

Lo hanno preso. Il presunto Fleximan , l’ignoto che nella notte abbatteva gli autovelox in provincia di Rovigo, nel Veneto , e poi imitato anche in altre regioni dalla Liguria all’Emilia-Romagna, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di ...

Ill presunto Fleximan che abbatteva gli autovelox nel Polesine, in provincia di Rovigo, e poi imitato anche in altre regioni dalla Liguria all’Emilia-Romagna, è stato Individuato e denunciato dai carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo ...

Autovelox danneggiati in Veneto, identificato il fantomatico Fleximan - autovelox danneggiati in veneto, identificato il fantomatico Fleximan - (Adnkronos) - Le forze dell’ordine di Rovigo avrebbero identificato il fantomatico Fleximan, accusato di aver danneggiato una serie di autovelox in veneto. Si tratterebbe di un padovano con precedenti ...

Tempesta di Pentecoste in arrivo, quando e dove. Il meteorologo Ferrara: «Rischio nuovi nubifragi e criticità». Le previsioni meteo - Tempesta di Pentecoste in arrivo, quando e dove. Il meteorologo Ferrara: «Rischio nuovi nubifragi e criticità». Le previsioni meteo - Nella giornata di venerdì, si noterà una pausa significativa: il tempo risulterà in gran parte soleggiato sin dal mattino. Con il passare delle ore, però, nuovi rovesci e temporali si svilupperanno in ...

Fleximan catturato: ecco chi è l’uomo che ha abbattuto gli autovelox in Veneto - Fleximan catturato: ecco chi è l’uomo che ha abbattuto gli autovelox in veneto - Il presunto "Fleximan", l'anonimo che nelle notti abbatteva gli autovelox nella provincia di Rovigo, in veneto, e che poi è stato imitato in altre regioni dalla Liguria all'Emilia-Romagna, è stato ide ...