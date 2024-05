Autovelox danneggiati in Veneto - identificato il fantomatico Fleximan?

Lo hanno preso. Il presunto Fleximan , l’ignoto che nella notte abbatteva gli autovelox in provincia di Rovigo, nel Veneto , e poi imitato anche in altre regioni dalla Liguria all’Emilia-Romagna, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di ...

