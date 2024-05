Attentato Robert Fico - Cacciari | Violenza figlia debolezza Ue

Il premier slovacco Robert Fico sottoposto a un nuovo intervento chirurgico - Il premier slovacco robert fico sottoposto a un nuovo intervento chirurgico - Il primo ministro slovacco robert fico, vittima di un attentato il 15 maggio, è stato sottoposto il 17 maggio a un nuovo intervento chirurgico e le sue condizioni sono ancora gravi. Leggi ...

