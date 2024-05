ATP Roma 2024 | Alexander Zverev subisce Alejandro Tabilo per un set - poi rimonta e va in finale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo una giornata davvero complicata sotto tutti i punti di vista,riesce a emergere al Foro Italico die a raggiungere per la terza volta laagli Internazionali d’Italia. Battuto con il punteggio di 1-6 7-6(3) 6-4 il cileno, a lungo capace di esaltare il pubblico del Centrale, rapito dal vero e proprio uomo nuovo del rosso. L’attesa ora è per capire se sarà l’altro cileno Nicolas Jarry o l’americano Tommy Paul l’avversario nell’ultimo atto., è il caso di dirlo, decisamente non teme il confronto con la prima semiin carriera. E, anzi, nel quarto game sfodera una palla corta che gli vale due palle break; è la seconda quella buona, con il cileno che comanda il ritmo da fondo e sale sul 3-1. Dopo ...

