Atletica - Mattia Furlani torna in gara dopo il record italiano | sfida galattica con Harrison ad Atlanta S - l’avversario di Tamberi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024)subito inaver firmato ilmondiale under 20 nel salto in lungo. Il giovane fuoriclasse laziale ha tuonato un perentorio balzo da 8.36 metri al Meeting di Savona soltanto un paio di giorni fa e sabato 18 maggio (ore 21.45) sarà uno dei protagonisti dei sempre prestigiosiCity Games, kermesse che andrà in scena nella metropoli statunitense. Il 19enne è atteso in pedana per affrontare diversi big del panorama internazionale, tra cui spicca JuVaughn. Sì, proprio il ribattezzato Mr Jump battuto da Gianmarco Tamberi nella finale di salto in alto agli ultimi Mondiali. L’americano si sta cimentando anche in questa specialità, dove è stato finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 proprio come nell’alto, e ...