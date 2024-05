Athletic Bilbao - Valverde prolunga per un’altra stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prosegue l’avventura di Ernestosulla panchina dell’. Il tecnico 60enne guiderà la formazione basca per la nona, seppur non consecutiva dopo essere tornato al club soltanto nel 2022. “La leggenda di Ernestocontinua”, ha dichiarato l’Club in un comunicato sul proprio sito. “L’accordo, che prevede la continuità del suo staff tecnico, è stato firmato questo pomeriggio a San Mamés davanti alla presenza del presidente e del direttore generale del Calcio, Mikel González, come testimoni”, si legge nello stesso comunicato. Quest’anno l’ha vinto la Copa del Rey e si è qualificato per l’Europa League per la2024-25. SportFace.