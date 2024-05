Infortunio De Roon , ecco L’ESITO degli esami nei confronti del centrocampista dell’Atalanta. STAGIONE FINITA ? L’Atalanta nella sconfitta contro la Juve in finale di Coppa Italia ha perso per Infortunio anche Marten De Roon . La domanda sorge ...

De Roon salterà per infortunio la finale di Europa League contro il Leverkusen: brutte notizie per l'Atalanta. A rischio anche EURO 2024.Continua a leggere

Atalanta, infortunio de Roon: l’esito degli esami ed i tempi di recupero - Atalanta, infortunio de roon: l’esito degli esami ed i tempi di recupero - Il centrocampista dell’Atalanta Marten de roon si è sottoposto agli esami dopo l’infortunio subito contro la Juventus: i tempi di recupero ...

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Piove sul bagnato per mister Gian Piero Gasperini. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico dei nerazzurri deve fare i conti anche con l'infortunio di Marten De roon.

Atalanta, tegola De Roon: stagione finita per l’olandese che salta la finale con il Bayer Leverkusen - Atalanta, tegola De roon: stagione finita per l’olandese che salta la finale con il Bayer Leverkusen - De roon ha dato forfait ed è uscito anzitempo lasciando i propri compagni in difficoltà perché già in svantaggio dal quarto minuto di gioco su goal di Vlahovic, attaccante protagonista dello scontro ...