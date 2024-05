Atalanta - i timori sono confermati | De Roon non potrà giocare la finale di Europa League

(Di venerdì 17 maggio 2024) Zingonia. Igià emersi nella serata di mercoledì e ribaditi giovedì da mister Gasperini trovano triste conferma: nelladi Coppa Italia persa contro la Juventus Marten deha rimediato un infortunio che gli impedirà di essere in campo a Dublino il 22 maggio, quando l’si giocherà l’. I primi segnali di campo non erano già di per sé incoraggianti, con le lacrime del numero 15 nerazzurro all’uscita dal campo, dopo un clamoroso recupero per impedire che Vlahovic realizzasse il gol del momentaneo 0-2. Costatogli caro, come Kolasinac a Marsiglia: problema muscolare, sostituzione immediata. E tanto dolore. Già nel post partita Gasperini aveva definito l’imprevisto “la vera sconfitta della serata”, confermando poi giovedì che “è difficilissimo credere che ...

