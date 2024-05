Atalanta - de Roon salterà la finale di Dublino | La settimana più importante è diventata un incubo

De Roon salterà per infortunio la finale di Europa League contro il Leverkusen: brutte notizie per l'Atalanta. A rischio anche EURO 2024.Continua a leggere

De Roon, lacrime Atalanta: "Niente finale. Dal sogno all'incubo" - De roon, lacrime atalanta: "Niente finale. Dal sogno all'incubo" - Una brutta notizia per l' atalanta, per Gasperini e per tutti i suoi tifosi, oltre che per lo stesso Marten De roon. Per lui stagione finita: niente Lecce, Torino e Fiorentina ma soprattutto niente fi ...

Atalanta, per De Roon stagione finita: salta la finale di Europa League - atalanta, per De roon stagione finita: salta la finale di Europa League - (ANSA) - BERGAMO, 17 MAG - L'infortunio subìto a Roma nella finale di Coppa Italia con la Juventus segna la fine anticipata della stagione di Marten de roon nell'atalanta, che salterà quindi anche la ...

ATALANTA - Lesione al bicipite femorale per de Roon: "Un incubo non giocare la finale" - atalanta - Lesione al bicipite femorale per de roon: "Un incubo non giocare la finale" - "Non avrei mai pensato di scriverlo: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che doveva essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata l'incubo più grande". Così, sui ...