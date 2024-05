Atalanta a Lecce | in palio i 3 punti per la Champions

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bergamo – Domani pomeriggio alle 18 l’è di scena al ‘Via del mare’ diper una partita da vincere per staccare con due giornate di anticipo il biglietto per la prossimaLeague. Dea quinta con 63e il confronto diretto favorevole su Roma e Lazio staccate a 60 e 59: con un successo in Puglia i nerazzurri non sarebbero più raggiungibili dalle due squadre capitoline. Vincere in Salento regalerebbe una spinta e una serenità ulteriore in vista di Dublino: nella trasfertase mancheranno però quattro titolari come l’esterno svedese Emil Holm, irrecuperabile nel mese di maggio, il difensore bosniaco Sead Kolasinac infortunato al flessore e a rischio per Dublino, e il trequartista olandese Teun Koopmeiners squalificato, oltre a Marten De Roon che ...

AGI - L'Udinese centra un successo pesantissimo in trasferta sul campo del Lecce , nella sfida valevole per la terzultima giornata di Serie A. Al Via del Mare finisce 2-0 per i bianconeri grazie ai gol di Lucca e Samardzic, che valgono tre punti ...

Udinese, cannavaro: "non dobbiamo pensare di essere salvi dopo la vittoria con il lecce" - Udinese, cannavaro: "non dobbiamo pensare di essere salvi dopo la vittoria con il lecce" - Fabio Cannavaro predica calma e, nonostante la vittoria con il lecce abbia restituito fiducia alla piazza, chiede ancora uno sforza ai giocatori dell'Udinese ...

