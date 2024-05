Atalanta - a Lecce in 21 e senza lo squalificato Koopmeiners | ampio turnove - Scamacca titolare

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo la finale di Coppa Italia persa con la Juventus, l’è rimasta a Roma ad allenarsi al centro tecnico federale dell’Acqua Acetosa: da lì venerdì il volo direttamente su, evitandosi un paio di voli in più per rientrare su Bergamo. Sabato (18 maggio) alle 18 la sfida ai salentini può dare i tre punti che garantirebbero di blindare il quinto posto in via definitiva. Saranno 21 i calciatori a disposizione di Gian Piero Gasperini. Rispetto alla finale di Coppa Italia c’è chiaramente il ritorno di Gianluca, che in vista della finale di Europa League potrebbe mettere minuti nelle gambe partendo anche. In meno però ci sono l’infortunato Marten de Roon e loTeun, fermo dopo aver raggiunto i 5 cartellini gialli. Per supplire a questa ...

