Assassin’s Creed Shadows | Chi era il Samurai Nero nel Giappone Feudale?

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nel vasto panorama dei videogiochi, pochi titoli possono vantare la stessa audacia e profondità narrativa di. In questa avventura epica, gli appassionati vengono trasportati in un mondo inesplorato e affascinante, dove storia e mito si intrecciano in un racconto avvincente che mette in primo piano la figura enigmatica di Yasuke, ilafricano che ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia del. Avete già saputo cheè stato criticato per i protagonisti? Una Storia Controversa Il racconto di Yasuke è tanto affascinante quanto controverso. Nato in Mozambico, si narra che sia arrivato inintorno al 1579 come servo accompagnatore del missionario gesuita ...