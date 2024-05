Asili nido - intesa Comune di Napoli-Cisl Funzione pubblica | revocato lo sciopero

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadell’area metropolitana dihalodei lavoratori delle cooperative cui è affidato il servizio di gestione deglie dei micronidi cittadini, in programma lunedì prossimo, in seguito ad unaraggiunta con l’assessore all’Istruzione e alla Famiglie deldi, Maura Striano, in un incontro a cui hanno preso parte, tra gli altri, il leader della federazione Luigi D’Emilio con il responsabile sindacale del Terzo Settore Vincenzo Migliore, e la dirigente dell’Area Educazione della Giunta Barbara Trupiano. “Grazie alla disponibilità manifestata dall’assessore – ha detto D’Emilio – abbiamo raggiunto gli ...

Roseto, aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico - Roseto, aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico - ROSETO – Il Comune di Roseto degli Abruzzi annuncia che sono aperte le iscrizioni per il servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2024/2025. Le iscrizioni sono riservate a tutti gli ...

Modello 730 precompilato, dal 20 maggio si può modificare e inviare: cosa fare per avere subito i rimborsi - Modello 730 precompilato, dal 20 maggio si può modificare e inviare: cosa fare per avere subito i rimborsi - Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti da anni: contributi previdenziali, spese universitarie e per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, le erogazioni liberali e via ...

Fondi ai pro-vita, niente borse ai violenti. Il programma di Cirio a trazione FdI - Fondi ai pro-vita, niente borse ai violenti. Il programma di Cirio a trazione FdI - Il provvedimento dell’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone diventerà strutturale e si estenderà fino a offrire welfare aziendale, servizi di consulenza, formazione finanziaria, nidi, asili, ...