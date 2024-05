Asia - insultata sui social a 14 anni perché non ha i capelli | Non ho voluto io il cancr - scusa se faccio la chemio

(Di venerdì 17 maggio 2024) La giovane studentessa, 14enne, malata di tumore, èsuisenza: «Non hoio ilo,sela». La ragazzina, ricoverata al Santobono-Pausillipon di Napoli, risponde a tono agli hater. Succede a Sala Consilina, in provincia di Salerno.Leggi anche: Chi ha preso il Covid-19 ha un rischio di infarto e ictus più alto nei tredopo l’infezione: i dati Chi èLa 14enneè una paziente oncologica, che sta affrontando con grande coraggio non solo la malattia, ma anche gli hater sui. È ricoverata nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Santobono-Pausillipon di Napoli ...

