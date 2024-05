Ascolti tv - ‘Viola come il Mare 2’ vince la prima serata

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Nelladi ieri Canale 5 conquista il prime time con la terza puntata di 'Violail2' che ha ottenuto 2.375.000 telespettatori con uno share del 15,1%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Tutto per mio figlio' che ha conquistato una platea di 1.922.000 di telespettatori, pari a uno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

come sono an dati gli ascolti tv della terza puntata della serie tv “Viola come il mare” andata in onda nella serata di ieri, giovedì 16 maggio 2024 ? Ecco i dati Auditel in merito al l’analisi degli ascolti tv del terzo episodio di “Viola come il ...

(Adnkronos) – Nella serata di ieri Canale 5 conquista il prime time con la terza puntata di 'Viola come il Mare 2' che ha ottenuto 2.375.000 telespettatori con uno share del 15,1%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Tutto per mio figlio' che ha ...

Parcheggi a Rimini, Frisoni: “25 milioni per 1000 nuovi posti auto” - Parcheggi a Rimini, Frisoni: “25 milioni per 1000 nuovi posti auto” - A Rimini stamattina l’assessora Roberta Frisoni ha aggiornato la II commissione consiliare sul tema dei nuovi parcheggi in zona mare. “In questo momento sono in fase di realizzazione o in via di apert ...

"Viola come il mare" sempre leader su Canale 5 e Mediaset Infinity - "Viola come il mare" sempre leader su Canale 5 e Mediaset Infinity - La terza puntata della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi ha raccolto oltre 3 milioni 700 mila spettatori (3.672.000 di ascolto medio) ...

Quali precauzioni per la sicurezza in mare dei bambini - Quali precauzioni per la sicurezza in mare dei bambini - Per ottenere una risposta dal pediatra Alberto Ferrando scrivere a: [email protected] Ho due figli di 3 e di 8 anni. Iniziamo, tempo permettendo, ad andare al mare. Può fornire qualche consiglio ...