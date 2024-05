Arriva la patente digitale con It Wallet

(Di venerdì 17 maggio 2024) Col tempo tutto diventa sempre piùe stavolta tocca anche alladi guida con la nuova app It, che permetterà di tenere documenti personali in formatosul proprio smartphone Più ci evolviamo e piùno novità interessanti. Se ne parlava già da diversi mesi, ma ora èta la conferma ufficiale direttamente dal senatore e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti. Dal prossimo gennaio 2025 sarà possibile infatti richiedere la propria, in modo tale da rendere più facili i controlli delle Forze dell’Ordine, oltre che più veloci e meno frustranti per gli autisti. Tutto questo sarà possibile grazie alla nuova app It, ...

