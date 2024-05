Arresto Toti - Spinelli parla alla gip delle mazzette date al governator - si è venduto cose mai fatte

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sulla pratica del Terminal Rinfuse “non ha fatto niente, perché quando si è mosso la pratica era già stata ratificata” ha solo “millantato” dice Aldo. “Si èche non aveva fatto”. Il riferimento è al rinnovo per 30 anni della concessione dell’area, rinnovo che l’imprenditor

Aldo Spinelli: Un viaggio tra indagini e interrogatori - Aldo spinelli: Un viaggio tra indagini e interrogatori - Aldo spinelli, noto imprenditore del porto di Genova, è recentemente balzato agli onori della cronaca per una serie di indagini che lo vedono coinvolto. Il figlio Roberto ha rilasciato alcune dichiara ...

Corruzione in Liguria, Spinelli jr. ai pm: “Papà non ci sta più con la testa...” - Corruzione in Liguria, spinelli jr. ai pm: “Papà non ci sta più con la testa...” - LEGGI – Davigo: “Solo in uno stato canaglia questa non è corruzione” “Mio padre ha 84 anni e dopo la morte di mia mamma era diventato impossibile da gestire. Più volte abbiamo pensato di mettergli l’a ...

Spinelli: 'A Toti contributi anche per Festival della Scienza e dei Fiori' - spinelli: 'A Toti contributi anche per Festival della Scienza e dei Fiori' - Fiuto per gli affari e 'cuore d'oro'. Pronto ad elargire soldi, sovvenzionare iniziative, aiutare i partiti, trovare un lavoro a un amico disperato. Eccolo o Scio' Aldo, il signor spinelli: un profilo ...