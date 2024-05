Arresto di Toti - a Genova nuovo presidio di Usb e Potere al Popolo per chiedere le dimissioni | Emerso il marcio di un sistema

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo le contestazioni di giovedì e sabato, ancora una volta sotto al palazzo della Regione Liguria, a, si sono radunate organizzazioni che chiedono ledie un cambio di rotta nella gestione dei rapporti tra politica e imprenditoria. In piazzaale l’Unione Sindacale di Base: “Corruzione, tangenti e malgoverno. Serve mettere in campo una opposizione sociale”, si legge in uno striscione, mentre un altro più prosaicamente si rivolge a Spinelli e indica l’IBAN del partito: “Ha detto che finanzia tutti, aspettiamo un bonifico – ironizza Valerio Villanova dial– noi però, a differenza di altri, useremmo quei fondi per il benessere collettivo e generale, a partire da chi ha meno”. L'articolo proviene da Il ...

