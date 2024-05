Ardesio - è scomparso un ragazzo di 13 anni | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024). In Alta Val Seriana si cerca Daniel Bergamini, 13dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio. Il, residente ad, è uscito con una bici rossa e indossa pantaloni color verde militare e una felpa verde. Sembra sia stato visto l’ultima volta nelle prime ore del pomeriggio in zona Sant’Alberto a Villa d’Ogna. Ledelle forze dell’ordine sono attualmente in. Nel caso di avvistamento o se aveste informazioni utili per il ritrovamento contattare la Compagnia dei carabinieri di Clusone.