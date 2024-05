Approvata la legge antibullismo - Dori | L’Italia si è dotata di una legislazione tra le più efficaci d’Europa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma. Il compimento di oltre 5 anni di lavoro, un testo nato e sviluppato grazie all’azione e alla perseveranza del deputato bergamasco di Alleanza Verdi e Sinistra Devis: mercoledì 15 maggio è stataall’unanimità dalla Camera dei deputati la nuova. “Dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, il 6 settembre 2023, e l’approvazione con modifiche al Senato il 22 febbraio scorso, è arrivata oggi alla Camera dei deputati l’approvazione definitiva del disegno dia mia prima firma – commenta-. Il ddl approvato oggi affonda le sue radici nella scorsa legislatura, in una proposta dia mia prima firma depositata nel gennaio 2019, poialla Camera il 29 gennaio 2020: in quel caso, però, l’iter si ...

