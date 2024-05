Appiano Gentile - i finanzieri si fingono corrieri e trovano 10 chili di marijuana in un pacco postale

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Como), 17 maggio 2024 – Il ritrovamento della ricevuta di recapito di un, trovata ad alcune persone sottoposte a un controllo, ha portato al sequestro di 10di. La scoperta nasce dal controllo svolto dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como, che nei giorni scorsi avevano fermato ade denunciato due spagnoli e un croato a bordo di un’auto. I tre sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di, 28mila euro in contanti e la ricevuta della spedizione di unproveniente da Malaga con destinazione Legnano. I militari sono quindi intervenuti nella consegna, trovando all’interno della scatola - che è stata aperta dopo la segnalazione ...

Pacco con 10 chili di droga da Malaga a Legnano, ma i “corrieri” sono finanzieri: destinatario in manette - Pacco con 10 chili di droga da Malaga a Legnano, ma i “corrieri” sono finanzieri: destinatario in manette - La Fiamme gialle di Como hanno fermato ad Appiano gentile un'auto con targa spagnola con a bordo tre individui, due iberici e un croato. Nascosti all'interno dell'abitacolo hanno trovato alcuni grammi ...

Marijuana spedita dalla Spagna: i finanzieri si travestono da corrireri e arrestano un uomo a Legnano - Marijuana spedita dalla Spagna: i finanzieri si travestono da corrireri e arrestano un uomo a Legnano - Il pacco, “controllato“ dalle fiamme gialle, conteneva 10 chili di marijuana. Il blitz dopo un controllo ... di Como hanno trovato in tasca ad uno dei tre fermati ad Appiano gentile durante un ...

Un mini sommergibile pilotabile da remoto per trasportare la droga: la scoperta dei carabinieri di Torino. Sequestrati 204 chili di stupefacenti - Un mini sommergibile pilotabile da remoto per trasportare la droga: la scoperta dei carabinieri di Torino. Sequestrati 204 chili di stupefacenti - Una rete di narcotrafficanti, individuata in un’inchiesta coordinata dalla Dda di Torino, per trasportare la droga aveva progettato e collaudato anche un mini sommergibile, pilotabile da remoto. In at ...