Apparizioni divine - arriva la stretta del Vaticano | solo il Papa può esprimersi

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha licenziato un nuovo documento per procedere al discernimento di presunti fenomeni soprannaturali. Si tratta di nuove norme più stringenti, per fare chiarezza sull'approccio da adottare anche da parte dei fedeli