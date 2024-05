Anmco, '150mila casi di infarto l'anno in Italia ma migliora trend mortalità' - Anmco, '150mila casi di infarto l'anno in Italia ma migliora trend mortalità' - Colivicchi, 'con tecniche rivascolarizzazione è scesa entro i 30 giorni dall'attacco, in passato superava il 15% - Problemi quando paziente lascia ospedale' ...

Infarto Miocardico Acuto. Ridurre la mortalità si può, ma bisogna lavorare sul territorio - Infarto Miocardico Acuto. Ridurre la mortalità si può, ma bisogna lavorare sul territorio - Le tecniche di rivascolarizzazione hanno permesso di dimezzare la mortalità entro i 30 giorni, che in passato superava il 15%. La mortalità fuori ospedale, invece, non è migliorata, e questo evidenzia ...

In 30 anni 150mila morti al mondo per il caldo - In 30 anni 150mila morti al mondo per il caldo - Secondo gli autori, "nel contesto del cambiamento climatico, è fondamentale affrontare gli impatti ineguali delle ondate di caldo sulla salute umana. Ciò richiede un approccio globale che non solo ...