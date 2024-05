Andy Roddick scettico sulle possibilità di Novak Djokovic al Roland Garros | Sta vivendo un momento molto strano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il conto alla rovescia che porterà giocatrici e giocatori del massimo circuito internazionale del tennis alprocede. Manca poco più di una settimana all’inizio del torneo di Parigi e, mai come in questa stagione, le incognite sono molte. L’andamento dei tornei sulla terra sta avendo un’alternanza di prestazioni imprevedibile e in questo contesto decifrare lo stato di forma del n.1 del mondo,, non è facile. L’asso serbo si presenta ai nastri di partenza dello Slam francese con il desiderio di replicare il successo dell’anno passato, ma finora in questo 2024 le soddisfazioni sono state poche. Contrariamente a quanto aveva abituato, Nole non ha vinto alcun titolo e l’ultima sconfitta a Roma per mano del cileno Alejandro Tabilo, nel terzo turno, ha fatto non poco rumore. Una battuta d’arresto ...