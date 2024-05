Anche Corsa scopre l' ibrido

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'elettrico per tutti. Questo il messaggio di Opel, che lancia sul mercato la nuovaHybrid. L'obiettivo dichiarato dalla casa del fulmine è far avvicinare ai veicoli a batteriachi non è pienamente convinto di passare al green. Per questo, ecco la NuovaHybrid, una vettura con trazione ibrida a 48 volt che offre emissioni di CO2 e consumi ridotti e che, a basse velocità, viaggia in elettrico grazie alla batteria che si ricarica con la frenata rigenerativa. Immediatamente riconoscibile grazie all'iconico volto del marchio Opel Vizor, la nuovaHybrid è dotata di una batteria agli ioni di litio e di nuovi motori turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV, sviluppati appositamente per l'applicazione ibrida. I motori sono abbinati a un nuovo cambio elettrificato a ...

Verona e Sassuolo si fanno rimontare nelle partite delle 15 di Serie A e perdono punti preziosi per la corsa salvezza : ecco allora di seguito alcune Combinazioni e i calcoli principali con gli scenari della lotta per non retrocedere . L’Hellas deve ...

Verona e Sassuolo si fanno rimontare nelle partite delle 15 di Serie A e perdono punti preziosi per la corsa salvezza : ecco allora di seguito alcune Combinazioni e i calcoli principali con gli scenari della lotta per non retrocedere . L’Hellas deve ...

Caruso: 'Mai visto un corridore con la superiorità di Pogacar, Tiberi crede nel podio' - Caruso: 'Mai visto un corridore con la superiorità di Pogacar, Tiberi crede nel podio' - In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il siciliano ha accostato Tiberi ad un suo illustre capitano di qualche anno fa, Vincenzo Nibali, e lanciato la corsa al podio finale. Caruso ha anche ...

Joëlette permetterà anche a persone con disabilità di passeggiare in natura - Joëlette permetterà anche a persone con disabilità di passeggiare in natura - Si tratta di due carrozzine da fuori strada mono-ruota per la pratica dell’escursionismo, del trekking e della corsa su ogni tipo di terreno e ... e Salute in Piazza” bambini e ragazzi (ma anche ...

Al via i Cnu in Molise: il Cus Camerino subito a caccia di medaglie - Al via i Cnu in Molise: il Cus Camerino subito a caccia di medaglie - La folta delegazione di atleti, tecnici e accompagnatori del Cus Camerino è ormai riunita a Campobasso, dove, da domani a domenica 26 maggio sarà di scena il meglio dello sport universitario nazionale ...