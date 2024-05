Anas - lavori sul raccordo Siena-Firenze per il risanamento dei cavalcavia

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 - Sulautostradalesono in corso idi manutenzione programmata avviati danell'ambito del piano di riqualificazione dell'infrastruttura. Per consentire l'avanzamento deidideiche sovrappassano la sede stradale sono necessarie limitazioni temporanee al transito che sono state programmate esclusivamente in orario notturno, per contenere i disagi al traffico. Nel dettaglio, da lunedì 20 maggio sarà chiusa la carreggiata in direzionetra gli svincoli di San Casciano Nord e San Casciano Sud, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria costituita dalla strada regionale 2 'Cassia’. ...

