Amnesty | L’Ue deve rivedere gli accordi con la Tunisia

(Di venerdì 17 maggio 2024) “L’Unione europea dovrebbeglicon la”. Lo scrive in un comunicatoInternational partendo dai gravi episodi di repressione degli ultimi giorni: “Nelle ultime due settimane, – si legge – il governo tunisino ha lanciato un giro di vite repressivo senza precedenti contro migranti, rifugiati e difensori dei diritti umani che lavorano per proteggere i loro diritti, così come contro i giornalisti”. Perrompere le relazioni con laper non essere “complice delle violazioni dei diritti umani contro migranti e rifugiati, né della repressione nei confronti di media, avvocati, migranti e attivisti” “Le autorità tunisine hanno intensificato la loro dannosa repressione contro le organizzazioni della società ...