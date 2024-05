(Di venerdì 17 maggio 2024) Simonetta Spiri, ex protagonista didi Maria De Filippi, è. La cantante sarda, che nel 2008 partecipò alla settima edizione del talent show di Canale 5 – edizione in cui trionfò Marco Carta – circa cinque giorni fa ha sposato il suo compagno Domenico Cucculliu. Alla cerimonia hanno preso parte anche i cantanti Roberta Buonanno e Pasqualino Maione, che hanno condiviso con lei l’esperienza ad. Ecco alcunedel, condivise dagli ospiti sui social e pubblicate dai colleghi de Ilvicolodellenews: Ad annunciare leè stata proprio Simonetta attraverso un post pubblicato su Instagram in cui ha condiviso uno scatto delaggiungendo la seguente didascalia: Grazie Dio, Grazie vita , Grazie ...

Amici, storica ex allieva è convolata a nozze: le immagini del matrimonio - amici, storica ex allieva è convolata a nozze: le immagini del matrimonio - Un'ex protagonista di amici di Maria De Filippi è convolata a nozze. Alla cerimonia, presenti due ex volti del programma.

Guenda Goria si è sposata: le foto social delle nozze con Mirko Gancitano - Guenda Goria si è sposata: le foto social delle nozze con Mirko Gancitano - Dopo lo scambio degli anelli, cambio di abiti per i neo sposi, che hanno festeggiato con un ricevimento pieno di allegria e musica: si sono esibiti Andy dei Bluvertigo e il gruppo folkloristico Sicili ...

A Mazara matrimonio Vip per Guenda Goria. Le immagini - A Mazara matrimonio Vip per Guenda Goria. Le immagini - Matrimonio vip per Guenda Goria, incinta del primo figlio, a Mazara del Vallo, città del neo marito Mirko Gancitano. La figlia del giornalista sportivo Amedeo Goria e della presentatrice Maria Teresa ...